TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ersan Şahin Kır'ın kullandığı 34 CYJ 274 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Sıklık mevkisinde Şehmuz Allahyar'ın kullandığı 99 ZE 880 Azerbaycan plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.