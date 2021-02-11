TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı

Kaza Samsun –İstanbul D-100 karayolu Osmancık İlçesin Çayırköyü mevkiinde meydana geldi. Samsun’dan İstanbul istikametine giden Adem Bakır, idaresindeki 16 GB 699 plakalı otomobil aynı istikamette seyreden Vahit Karaçay idaresindeki 74 BU 916 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan üç kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Adem Bakır ile Mahmut Bakır, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün eşi olduğu tahmin edilen Şehide Bakır olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.