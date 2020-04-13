Tıp öğrencilerinden hocalarına videolu destek

Hitit Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan afiliasyon ile hem tıp öğrencilerine ve tıpta uzmanlık öğrencilerine eğitim verilen hem de başarılı hekimlerin bilimsel yaklaşımları ve çalışmaları ile bölgeye ve ülkeye önemli katkılar sağlayan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni koronavirüs salgını sürecinde de başarılı hizmetlerini sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs tanısına yönelik test yapmak üzere ilk onay alan merkezlerden olan hastanede hastalara acil, klinik ve yoğun bakım hizmetleri büyük bir özveriyle veriliyor. Tüm dünyada olduğu gibi Çorumda da sağlık personelinin kapasitesi üzerinde hizmet vermesini gerektiren hasta sayılarındaki artış ile branş farkı gözetmeksizin tüm doktor ve sağlık çalışanları büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor.

Mesai mefhumu tanımadan büyük gayret ve mücadele ortaya koyan Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Yoğun Bakım ve Acil Servis doktorları başta olmak üzere tüm diğer branş hekimlerine, söz konusu salgından dolayı eğitimlerini uzaktan sürdüren Tıp Fakültesi öğrencilerimizden anlamlı destek geldi.

Tıp Fakültesi öğrencileri, hocalarına videolu destek mesajı gönderdi

Tıp Fakültesi öğrencilerimizin, hocaları için dile getirdikleri destek mesajlarının yer aldığı görüntüler üzerinden hazırlanan video kolajı, sosyal medyada paylaşıldı. Video kolajda, öğrencilerin, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Tıp Fakültesi öğretim üyelerine yönelik, “Olağanüstü fedakarlıklarınızla en iyi örneğimizsiniz”, “Sizlere minnettarız”, “Bizler de nöbetimizi evimizde tutuyoruz”, “Sayenizde bugünleri de atlatacağız”, “Kıymetli hocalarımız, zor günlerde göstermiş olduğunuz özveri ve fedakarlık derslerini asla unutmayacağız”, “Bizlere neden bu mesleği seçtiğimizi hatırlattığınız için teşekkür ederiz”, “Yanınızda olmak için sabırsızlanıyoruz”, “Hekimliğin kutsallığını gösterdiniz”, “Sizler gibi olabilmek için elimizden geleni yapacağız”, “Tüm Türkiye sizleri alkışlıyor”, “Tüm Türkiye sizinle, sağlıcakla kalın”, “Sizi çok özledik”, “Kolay gelsin hocam”, “İnanıyoruz, sayenizde bugünleri de atlatacağız”, “Tüm kalbimiz sizinle”, “Sizi örnek alıyoruz”, “Bizim için çalışan bütün hocalarımız, sizi çok seviyoruz ve her zaman yanınızdayız” şeklinde destek mesajları yer aldı.(Haber Merkezi)