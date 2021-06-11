“Tıp Fakültesi’nin KKKA ile ilgili ciddi bilgi birikimi var”

Hitit Üniversitesi’nin Kırım Kongo ile ilgili deneyiminin uluslararası boyutta ilgi gördüğüne vurgu yapan Prof. Dr. Öztürk, “Sempozyumda İspanya Madrid’den de arkadaşlarımız var. Uluslararası düzeyde katkısı olan bir çalışmaya döner diye ümit ediyorum. Kırım Kongo ile ilgili 2011 yılında başlayan bazı çalışmalarımız var. Tıp Fakültemizin Kırım Kongo üzerine çok ciddi bilgi ve emeği var. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda, uluslararası alana katkı sağlamasını ümit ettiğimiz, insanlık adına yarar ve umut aşılamamız gereken, bir anlamda fayda üretmemiz gereken bir alan olarak bu birlikteliği artırmayı düşünüyoruz. Yaşanabilir bir şehir olarak Çorum’da hibrit olarak bu tür çalışmaları sıkça yapacağız. Japonya derken şimdi de İspanya ile daha çok uluslararası bağlantılarımız olacak. Hakikaten bizim için çok kıymetli ama maalesef farklı yoğunluklardan dolayı ortaya çıkaramadığımız çalışmalarımız var. Bu katkıları bir araya getirebilirsek uluslararası arenada çok daha ciddi geri dönüşler alabiliriz diye ümit ediyoruz” dedi.

Hitit Üniversitesi olarak bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma anlamında adımlar atmaya başladıklarını kaydeden Prof. Dr. Öztürk, “Bu bağlamda üniversitemizin sağlık ve makine imalat teknolojileri alanında da lokomotif rol üstlenmesi için bazı çalışmalar yapıyoruz. Uluslarasılaşma da bizim en önemli ikinci ayağımız. İsmimiz Hitit ve zaten uluslararası boyutu var. O zaman bunun devamını getirmemiz lazım. Bunu bilimsel anlamda, insanlığa katkı sunan, evrensel kriterler bağlamında bilgi üretip insanlığa sunabilen kapasiteye dönüştürmek bizlere nasip olur” şeklinde konuştu. (İHA)

