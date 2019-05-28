Tıp Fakültesi’nden TUS’ta büyük başarı

2017 İlkbahar, 2017 Sonbahar ve 2018 İlkbahar döneminde öğrenciler için düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınav (TUS) sonuçlarının değerlendirildiği çalışmada HİTÜ Tıp Fakültesi 33 branşın 32’sinde ülke ortalamasının üstünde kalırken, 33 branştan oluşan üz sınavdaki toplam net sayısına göre en yüksek ortalamaya sahip 10 Tıp Fakültesi arasında Koç ve Hacettepe Üniversitesi’nin ardından üçüncü, devlet üniversiteleri arasında ise Hacettepe’nin ardından ikinci oldu.

Türkiye’deki Tıp Fakültelerine verilen mezuniyet öncesi tıp eğitiminin kurum ve branşlara göre YÖK değerlendirme raporları ile oluşturulan çalışma ile ilgili Hitit Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “2017 İlkbahar ve 2017 Sonbahar ile 2018 İlkbahar döneminde yapılan Tıpta Uzmanlık Sınav (TUS) sonuçlarının değerlendirildiği bir çalışmada HİTÜ Tıp Fakültesi en başarılı Tıp Fakülteleri arasında yer aldı. 3 sınavdaki 33 branşın 32’sinde ülke ortalamasının üstünde kalan tıp fakülteleri içinde Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nin ardından 3. sırada yer alan HİTÜ Tıp Fakültesi toplam net sayısına göre de en yüksek ortalamaya sahip 10 okuldan Koç ve Hacettepe Üniversitesi’nin ardından yine üçüncü sırada yer almıştır. Devlet üniversiteleri arasında ise Hacettepe’nin ardından ikinci olmuştur. Üniversitemiz adına Gazi Üniversitesi’nde eğitim alan öğrencilerimizin TUS’ta aldıkları puan ve net sayısına göre Gazi Üniversitesi’nin kendi öğrencileri de dahil olmak üzere birçok büyük ve eski Tıp Fakültesinin önünde yer alması bizleri çok mutlu etmiştir. TUS sınavındaki başarıları nedeniyle tüm öğrencilerimizi ve eğitimlerine katkıda bulunan öğretim üyelerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Bilindiği üzere 2009 yılında yapılan anlaşma ile HİTÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitime başlamış ve 2016 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2017 yılında ise HİTÜ Tıp Fakültesi öğrencileri birinci sınıftan itibaren Çorum’da, kendi bünyemizde eğitime başlamışlardır. İki yıldır HİTÜ bünyesinde çağın gerektirdiği standartlar ve müfredat kapsamında eğitim almakta olan 1. ve 2. sınıftaki 187 öğrencimizin ve bundan sonra aramıza katılacak tüm öğrencilerimizin 6 yıllık eğitim süreleri sonunda girecekleri TUS sınavlarında da aynı başarıyı göstereceklerine inanıyor ve hepsine başarılar diliyoruz”

(Volkan SINAYUÇ)