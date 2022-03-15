Tıp Fakültesi’nde devir teslim töreni

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin internet sitesinden duyurulan devir-teslimde Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurcan Baykam’dan görevini devralan Prof. Dr. Mesut Sezikli’nin Baykam tarafından çiçeklerle karşılandığı ve daha sonra görevine başladığı dile getirildi.

Prof. Dr. Baykam, Prof. Dr. Sezikli’ye yeni görevinde başarı dileklerini de iletti.

(Haber Merkezi)

