Tıp Fakültesi’nde başarı belgeleri

HİTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Gülhan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Kurulu, idareciler ve akademik personelin katıldığı programda kadroya yeni dahil olan ve akademik yükselme sağlayan öğretim üyelerine başarı belgeleri dağıtıldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Gülhan 2020 yılında akademik kadrolarının büyümeye devam ettiğini belirterek tüm akademik ve idari personele çalışmalarında başarılar da diledi.

Öte yandan Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimler Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar ile Temel Tıp Bilimler Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Yılmaz’ın da 8 Şubat 2021 tarihi itibariyle “Profesör” unvanı almaya hak kazandığını vurgulayan Gülhan, “Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

(Haber Merkezi)