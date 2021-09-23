“Tımarlı’da % 80'e ulaşıldı”

Proje münbit toprakları modern sulama sistemine kavuştururken, çiftçilerin de yüzlerini güldürecek. Ayrıca ülke ekonomisine yılda 58 milyon TL zirai gelir artışı sağlayacak olan proje, 15 bin kişiye de doğrudan istihdam kapısı açacak.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Bayat ilçesini ziyaret ederek Tımarlı projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Milletvekili Kaya, Tımarlı Tarım Sulaması ile 80 bin dönüm tarım arazisinin suya kavuşacağını belirterek, projenin ülke ekonomisine yıllık 58 milyon lira katkı sağlarken, 15 bin kişiye de iş imkanı sağlayacağını söyledi.

Tımarlı projesinin bölgede yaşayan 100 bin kişinin özlemle beklediği bir proje olduğunu ifade eden Kaya, “Bölge halkının milletimizin beklediği bu önemli proje güçlü devletimizin katkılarıyla kısa sürede tamamlanacak. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte sulu tarıma geçilmesiyle kaliteli ürün, nitelikli ürün elde edilecek. Aynı araziden iki ürün sağlayacak şekilde katma değer üretecek. Halkın beklentilerini gerçekleştirecek olan bu önemli projeye katkı sunan herkese başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan be Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

