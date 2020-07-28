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Tılsım Butik dualarla açıldı

Çorum’da yeni bir mağaza daha hizmete açıldı.

Güncel 28.07.2020, 19:28 28.07.2020, 19:29
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Tılsım Butik dualarla açıldı

Bahçelievler Mahallesi 1. Cadde No: 4/B (Lila Cafe karşısı) adresinde bulunan Tılsım Butik düzenlenen törenle dualarla açıldı.

Av. Ekrem Sülük’ün eşi Fatma Zehra Sülük’ün sahibi olduğu Tılsım Butik’in açılışına İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Gelecek Partisi Kurucular Kurucu Üyesi Av. Rumi Bekiroğlu, önceki dönem Baro Başkanlarından Av. İbrahim Özyılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile sosyal mesafe kuralına uygun yapılan açılışta davetlilere ikramda da bulunuldu.

(Haber Merkezi)

#dualarla açıldı #Tılsım Butik
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