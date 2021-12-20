Tıka basa yolculuk kamerada: “Patates çuvalı gibi istiflendik”

Çorum’da Ulukavak Mahallesine sefer yapan bir otobüste tıklım tıklım yolculuk kameraya yansıdı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler hiçe sayıldı.

Çorum’da Ulukavak Mahallesi’ne sefer yapan bir halk otobüsü sürücüsü yolcuların tüm uyarılarına rağmen yeni yolcu almaya devam etti. Duruma isyan eden bir yolcu, otobüsteki yoğunluğu cep telefonu kamerasıyla çekti.

Videoda bir vatandaş ‘Patates çuvalı gibi istiflendik’ diyerek isyan ederken şoförün uyarılara rağmen yolcu almaya devam ettiğini öne süren vatandaşlar otobüs şoförüne sosyal mesafeyi korumadığı için tepki gösterdi. Koronavirüs hastalığının devam ettiğini dile getiren vatandaşlar yetkililerden bu duruma çözüm bulmasını istedi. O anlar kameraya yansıdı.