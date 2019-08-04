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Ticari araç TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 

Ticari araç TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 

04 Ağustos 2019 Pazar 18:24
Ticari araç TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Özsoylar yönetimindeki 06 BEK 946 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Son Güncelleme: 04.08.2019 18:25
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