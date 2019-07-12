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Ticari araç dereye uçtu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç köprüden dereye uçtu.

Ticari araç dereye uçtu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç köprüden dereye uçtu.

12 Temmuz 2019 Cuma 23:55
Ticari araç dereye uçtu

Edinilen bilgilere göre kaza Akçay Mahallesi Sungurlu-Çankırı yolunda meydana geldi. Çankırı’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Abdullah Karaderili yönetimindeki 19 SB 117 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak köprüden dereye uçtu.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Tunahan Gürcan yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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