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Ticaret Borsası’ndan Orhan Sarı’ya plaket

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’ya kurumu adına teşekkür plaketi verdi.

Güncel 19.11.2020, 19:15
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Ticaret Borsası’ndan Orhan Sarı’ya plaket

Ticaret Borsası Başkanı Özkubat, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı’nın ilimize geldiği günden beri uyguladığı projeleri yakından takip ettiklerini, gayret ve heyecanını kutladıklarını, kurum olarak yakın işbirliği içinde olduklarını belirterek “Bundan sonra da Çorum’ un tarımsal projelerini destekleyeceğiz” dedi.

Özkubat’a teşekkür ederek verilen plaketin kendini daha da motive edeceğini söyleyen Sarı da “Bundan sonra da aynı heyecan ve şevkle çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. İlimizi tarımsal anlamda da daha ileriye götürme gayretinde olacağız” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

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