Ticaret Borsası’ndan AK Parti’ye ziyaret

Ziyarette AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile görüşen, Özkubat ve Kaya borsanın ve tarım sektöründeki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, sivil toplum kuruluşları ile uyumlu bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

Amaçlarının toplumun tüm kesimleriyle ele ele vererek Çorum’a hizmet etmek olduğunu belirten Ahlatcı, “Çorum için herkese bir iş düşüyor. Hep birlikte Çorum’a daha iyi neler yapabiliriz diye istişareler yapmalıyız, sizler bir işin bir ucundan, bizlerde siyasiler olarak, diğer ucundan tutmalıyız” dedi.

“Çorum'un kalkınması, ekonomik yönden gelişmesi ve böylece insanlarımıza daha refah içerisinde bir Çorum sunulması için neler yapabiliriz tek temel düşüncemiz, endişe kaynağımız budur” diyen Ahlatcı, “Ticaret Borsamızın Çorum ile ilgili görüşleri bizim için çok önem taşıyor. Bu görüşler çerçevesinde, tespitler çerçevesinde bizler de çalışmalarımızı buna göre yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ticaret Borsasının üreticinin ürünleri değerlendirilmesi anlamında önemli hizmet veren bir kurum olduğuna değinen Ahlatcı, “Çok değişik sektörlerden temsilcileri bünyesinde barındıran bir teşkilat. Üreticilerimizin ürünlerinin piyasada değerini koruması aynı zamanda bunların üretim ekonomisine daha aktif katılımını sağlayacak çok değerli bir katma değer. Bu anlamda sizin vermiş olduğunuz emekler, çabalar, katkılar çok önemli. Hayvancılık sektöründe, et sektöründe, hububat sektöründe de üreticilerimizin tarlalarında ürettikleri veya tesislerinde ürettikleri ürünlerin gerekli şekilde değerlendirmesi için bizler de elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Amaçlarının Çorum’a daha fazla katma değer sağlamak olduğuna vurgu yapan Ahlatcı, “Çorum ekonomisinin yapılacak çalışmalarla birlikte daha iyi duruma geleceğine yürekten inanıyorum. Sizlerle her zaman birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.