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Ticaret Borsası’nda 2022 bütçesine onay
Güncel 22.12.2021, 23:45
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Çorum Ticaret Borsası’nın olağan Meclis Toplantısı yapıldı.
Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya’nın yönetiminde düzenlenen Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı’na Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda Çorum Ticaret Borsası’nın 2022 yılı Gelir-Gider Bütçesi ve diğer gündem maddeleri müzakere edilerek onaylandı.
Toplantının sonunda konuşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, 2022 yılının üyeleri, borsa, ilimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
(Volkan SINAYUÇ)
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