Ticaret Borsası’na “Vergi Haftası” ziyareti

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Borsa Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Sayın ve Hüseyin Bal ile görüşen Defterdar Sercan, Vergi Haftası ile vergi bilincini tüm toplum kesimlerinde yerleştirmenin amaçlandığını belirterek, “Ülkemizde vatandaşlarımıza götürülecek olan tüm kamu hizmetlerinin en seri ve etkin bir şekilde götürülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının yaratılmasında vergi gelirlerinin büyük önemi bulunmaktadır” dedi.

Borsa Meclis Başkanı Kaya ve Borsa Başkanı Özkubat, Çorum Defterdarı Durak Sercan ve Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin'e, yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.

(Haber Merkezi)