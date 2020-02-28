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Ticaret Borsası’na “Vergi Haftası” ziyareti

Bu yıl 26 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında düzenlenen ve 31’incisi kutlanan Vergi Haftası nedeniyle Çorum Defterdarı Durak Sercan, Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin ve Gelir Müdürü Ali Rıza Gülay, Çorum Ticaret Borsası’nı ziyaret ettiler.

Ticaret Borsası’na “Vergi Haftası” ziyareti

Bu yıl 26 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında düzenlenen ve 31’incisi kutlanan Vergi Haftası nedeniyle Çorum Defterdarı Durak Sercan, Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin ve Gelir Müdürü Ali Rıza Gülay, Çorum Ticaret Borsası’nı ziyaret ettiler.

28 Şubat 2020 Cuma 22:20
Ticaret Borsası’na “Vergi Haftası” ziyareti

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Borsa Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Sayın ve Hüseyin Bal ile görüşen Defterdar Sercan, Vergi Haftası ile vergi bilincini tüm toplum kesimlerinde yerleştirmenin amaçlandığını belirterek, “Ülkemizde vatandaşlarımıza götürülecek olan tüm kamu hizmetlerinin en seri ve etkin bir şekilde götürülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının yaratılmasında vergi gelirlerinin büyük önemi bulunmaktadır” dedi.

Borsa Meclis Başkanı Kaya ve Borsa Başkanı Özkubat, Çorum Defterdarı Durak Sercan ve Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin'e, yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.

(Haber Merkezi)

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