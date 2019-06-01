Ticaret Borsası, Amasya’daki üyelerine iftar yemeği verdi

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, iftar yemeğine gelen misafirleri kapıda karşıladılar.

Amasya’da düzenlenen iftar yemeğine Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Amasya Belediye Meclis Üyesi Ömer Faruk Ünal, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Amasya ve İlçe Ticaret Sanayi Odası Başkanları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanları, Ziraat Odası Başkanları, Amasya iş dünyası temsilcileri ve borsa üyeleri katıldı.

İftar programı sonrasında konuşma yapan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, katılımcılara Çorum Ticaret Borsası’nın faaliyetleri ve Şubat ayında kullanmaya başlanılan Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi (TİBOS) Tescil Programı ile Türkiye Ürün İhtisas Borsası hakkında bilgilendirmelerde bulunduktan sonra, iftar programına teşrif eden herkese teşekkürlerini iletti.

(Haber Merkezi)