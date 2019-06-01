Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90590
ALTIN
245.012
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.3741
EURO
6.5125

Ticaret Borsası, Amasya’daki üyelerine iftar yemeği verdi

Çorum Ticaret Borsası tarafından Amasya ve ilçelerinde bulunan üyelere iftar yemeği düzenlenerek, Çorum’un yöresel yemeği olan İskilip Dolması ikram edildi.

Ticaret Borsası, Amasya’daki üyelerine iftar yemeği verdi

Çorum Ticaret Borsası tarafından Amasya ve ilçelerinde bulunan üyelere iftar yemeği düzenlenerek, Çorum’un yöresel yemeği olan İskilip Dolması ikram edildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 02:02
Ticaret Borsası, Amasya’daki üyelerine iftar yemeği verdi

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, iftar yemeğine gelen misafirleri kapıda karşıladılar.

Amasya’da düzenlenen iftar yemeğine Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Amasya Belediye Meclis Üyesi Ömer Faruk Ünal, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Amasya ve İlçe Ticaret Sanayi Odası Başkanları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanları, Ziraat Odası Başkanları, Amasya iş dünyası temsilcileri ve borsa üyeleri katıldı.

İftar programı sonrasında konuşma yapan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, katılımcılara Çorum Ticaret Borsası’nın faaliyetleri ve Şubat ayında kullanmaya başlanılan Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi (TİBOS) Tescil Programı ile Türkiye Ürün İhtisas Borsası hakkında bilgilendirmelerde bulunduktan sonra, iftar programına teşrif eden herkese teşekkürlerini iletti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Dilencilerin üzerinden çıkan ses sistemi, görevlileri şaşırttı
Dilencilerin üzerinden çıkan ses sistemi, görevlileri şaşırttı
CHP, köy muhtarlarını kutladı
CHP, köy muhtarlarını kutladı
Yunus Emre Otoparkı 3 yıllığına kiraya verildi
Yunus Emre Otoparkı 3 yıllığına kiraya verildi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim