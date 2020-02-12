Ticaret Bakanlığı potansiyel ihracatçılara “mentor” olacak

Bakan Pekcan, toplantının açılışında, 2020 yılının ilk toplantısını yaptıklarına dikkati çekerek, 2019'da sivil toplum kuruluşlarının (STK) taleplerinin hemen hemen hepsini gerçekleştirdiklerini söyledi. 2019'un küresel ticaret savaşlarının ve korumacılık önlemlerinin çok fazla olduğu bir yıl olduğunu ifade eden Pekcan, küresel ekonomide son yılların en düşük büyüme rakamlarının kaydedildiğini dile getirdi.

Bakan Pekcan, dünya ekonomisindeki kötü gidişata rağmen Türkiye'nin 2019'u başarıyla kapattığına işaret ederek, geçen yıl 180,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, ithalatın da yüzde 9 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Pekcan, dış ticaret açığının yüzde 45 düşüşle 29 milyar 926 milyon dolara gerilediğini, dış finansman ihtiyacına da 24,4 milyar dolar pozitif katkı sağlandığını anlattı.

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı tabana yaymak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Pekcan, “Yeni ihracatçılarla, çok daha fazla sayıda katma değerli ürünümüzle, daha geniş bir coğrafyaya, yeni pazarlara girmek istiyoruz” diye konuştu.

Mevcut pazarlarda ilişkileri artıracaklarını, geçen Aralık ayında 20 ilde potansiyel ihracatçıların tespitine yönelik başlatılan çalışmayı 2020'de yaygınlaştıracaklarını bildiren Pekcan, “Bunu Türkiye bazında yapacağız. Firmalarla bire bir temasa geçip onların ihracatçı olması için mentorluk yapacağız. Onlara desteklerimizi sunacağız. Onları da ihracatçı ailesinin ferdi yapmak için çalışacağız” dedi.

(AA)