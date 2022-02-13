Ticaret Bakanı Muş'tan KDV açıklaması
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.
Güncel 13.02.2022, 19:06
8
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
1°
kapalı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Fenerbahçe
|25
|40
|6. Alanyaspor
|24
|39
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Antalyaspor
|25
|28
|15. Kasımpaşa
|24
|27
|16. Göztepe
|24
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. İstanbulspor
|22
|39
|6. Eyüpspor
|21
|37
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|10. Gençlerbirliği
|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Aston Villa
|23
|27
|12. Crystal Palace
|24
|26
|13. Leicester City
|21
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Atletico Madrid
|23
|39
|5. Barcelona
|22
|38
|6. Villarreal
|24
|36
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|24
|26
|15. Getafe
|24
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|23
|11