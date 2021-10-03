“Ticaret Bakanı Mehmet Muş Çorum’a gelecek”

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Milletvekili Erol Kavuncu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un önümüzdeki günlerde Çorum’u ziyaret edeceğini de açıkladı.

Anadolu’nun önemli üretim merkezlerinden biri olan Çorum’un sanayisi, ticareti ve ihracatı ile ilgili Bakan Muş ile değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Erol Kavuncu; “Ziyaretimizde ilimizin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlamak ve rekabet gücünü yükseltmek için yapılabilecek çalışmaları görüştük. Ayrıca yaz aylarında seçim bölgemizdeki inceleme ve görüşmelerimizde edindiğimiz tespitler ile ilimizin talep ve beklentilerini Bakan Mehmet Muş’a iletme fırsatı bulduk” dedi.

Milletvekili Kavuncu, oldukça verimli geçen görüşmede sanayi, ticaret, üretim ve ihracatta ülkemizde önemli bir yere-paya sahip olan, bölgesinin parlayan yıldızı Çorum’a davet ettiğini ve kendisinin de önümüzdeki günlerde ilimize geleceğini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

