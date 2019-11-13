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“Tıbbi ve aromatik bitkiler Çorum’a ekonomik katkı sağlayacak”

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Türkiye’nin en büyük ve modern tıbbi aromatik bitki serasının Çorum’da olduğunu belirterek yapılan çalışmalar neticesinde 1 yıl içinde Çorum’a 1 milyon liralık getiri sağlayacaklarını dile getirdi. Tüm illerin belediyelerine yazı yazdığını anlatan Sarı, serada üretilen çiçeklerle ilgili büyük miktarda talepler aldıklarını anlattı.

“Tıbbi ve aromatik bitkiler Çorum’a ekonomik katkı sağlayacak”

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Türkiye’nin en büyük ve modern tıbbi aromatik bitki serasının Çorum’da olduğunu belirterek yapılan çalışmalar neticesinde 1 yıl içinde Çorum’a 1 milyon liralık getiri sağlayacaklarını dile getirdi. Tüm illerin belediyelerine yazı yazdığını anlatan Sarı, serada üretilen çiçeklerle ilgili büyük miktarda talepler aldıklarını anlattı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 23:41
“Tıbbi ve aromatik bitkiler Çorum’a ekonomik katkı sağlayacak”

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün Çorum’daki çalışmaları ile ilgili İl Genel Meclisi Toplantısında bilgi veren Orhan Sarı, tarım konusunda yapılan destek ve hibelerin 1 lirasının dahi boşa harcanmadığını dile getirdi.

İşlerinin tarım olduğunu ve kimseye siyasi bir gözle bakmadıklarını söyleyen Sarı, sahayı iyi bildiklerini ve çözüm odaklı hizmet verdiklerini dile getirdi. Tarım konusunda Çorum’un eksi ve artılarının bilinmesi gerektiğini ve görevde olduğu 2 yıl içinde bunların tespitini yaptıklarını kaydeden Orhan Sarı, yapılan yatırımlardan hemen sonuç beklemenin doğru olmadığını bunun dönüşünün en az 5 yıl sürdüğünü ifade etti.

Yem konusunda Çorum’da sıkıntılar olduğunu ve hayvan yeminin daha önce il dışından getirildiğini belirten Sarı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak kaba yem üretimi konusuna ağırlık verdiklerini, Çorum’da silajlık yem üretiminin artırılmasını sağladıklarını ve verilen desteklerle silaj paketleme makineleri alındığını anlattı. Makinelerin şuan sahada olduklarını ve çalıştıklarını söyleyen Sarı, yakın zamanda Çorum’un başka illere yem gönderir hale geleceğini vurguladı. Makinelerin alımı ile ilgili bazı iddialar bulunduğunu da kaydeden Sarı, Vali Mustafa Çiftçi’nin kendisine talimat vererek, sorun yaratmayacak en iyi makinelerin alınmasını istediğini, talimat üzerine piyasada bulunan en sorunsuz makinenin alınarak çiftçinin hizmetine sunulduğunu anlattı. (Erkan BAYATLI)

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