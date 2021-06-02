Tıbbi Atık sterilizasyon cihazı ve ekipmanı alındı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel’in odasında Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye bir firma katıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce işletilen Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi binası içerisine 1 Adet Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı ve ekipmanı alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 2 milyon 225 bin TL olan ihaleye katılan Vertisa Çevre Teknolojileri firması 1 milyon 595 bin TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın sonucun resmi yazıyla firmaya iletileceğini söyledi.

(Uğur GÖRKEM)

