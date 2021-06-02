Tıbbi Atık sterilizasyon cihazı ve ekipmanı alındı
Çorum Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı ve Ekipmanları alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.
Güncel 02.06.2021, 22:48
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Turgut Özal İş Merkezi Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel’in odasında Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye bir firma katıldı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce işletilen Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi binası içerisine 1 Adet Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı ve ekipmanı alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 2 milyon 225 bin TL olan ihaleye katılan Vertisa Çevre Teknolojileri firması 1 milyon 595 bin TL teklif verdi.
Komisyon Başkanı Sayın sonucun resmi yazıyla firmaya iletileceğini söyledi.
(Uğur GÖRKEM)
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