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THM Korosu’ndan türkü ziyafeti

Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Anadolu'nun çeşitli yörelerinden derlediği türkülerle Çorumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

THM Korosu’ndan türkü ziyafeti

Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Anadolu'nun çeşitli yörelerinden derlediği türkülerle Çorumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 22:20
THM Korosu’ndan türkü ziyafeti

Şef Arif Sadeçolak yönetimindeki Çorum Belediyesi THM Korosu Devlet Tiyatro Salonunda düzenlediği konserde Çorum'dan Adana'ya, Trakya'dan Ağrı'ya Anadolu'nun her yöresinden derlediği türkülerle Çorumlulara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Gecede semah ekibi ve semazenler de sahne aldı.

Kültür ve sanata verdikleri değer doğrultusunda Çorumluları kültürel anlamda birbirinden güzel etkinliklerle buluşturduklarını belirten belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şu aralar dilime pelesenk ettiğim aynı zamanda da gönlüme nakşetmeye çalıştığım bir söz var. Hacı Bayram Veli diyor ki; insan taşla toprak arasında şehirleri inşa ederken aslında kendini inşa eder, kalbi taş olanın şehri taş, kalbinde aşk olanın şehri ise gülistan olur. Biz de gönlümüzde aşkla, muhabbetle şehri gülistana çevirmeye çalışıyoruz” dedi.

THM Korosuna, “kültürel anlamda şehrimize güzellikler katıyorsunuz” diyen Başkan Aşgın, “Bu anlamda belediye olarak sizlerin emrinizdeyiz. Bu kalabalık gösteriyor ki bu şehre bir iki kez az geliyor. Hemşehrilerimiz böyle sanatsal etkinliklere susuz. Yılda bir kez yapılan bu konseri ikiye çıkarttık, bu gidişle 3'e ve 4'e çıkartacağız” diye konuştu.

Sunuculuğunu Meltem-Uğur Çınar çiftinin yaptığı konser sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Koro Şefi Arif Sadeçolak’a çiçek verdi.

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