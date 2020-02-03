THM Konseri yarın akşam

Şef Arif Sadeçolak yönetiminde çalışmalarını tamamlayan Çorum Belediyesi THM Korosu, yarın saat 20.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda Çorumluları Anadolu'nun en güzel türküleriyle buluşturacak.

Anadolu'nun şairler, ozanlar, türküler diyarı olduğunu ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yarın akşam yapılacak konserde bu toprakların sesi olan türkülerle gönüllere dokunacaklarını söyledi. Aşgın, “Gelin hep birlikte bizi biz yapan, gönüller arasında köprü kuran türkülerimize hep birlikte eşlik edelim" diyerek türkü gecesine tüm Çorumluları davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)