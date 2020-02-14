“THK son yıllarda olağan üstü bir ivme kazandı”

Bir havacılık ve eğitim kurumu olan Türk Hava Kurumu’nun 16 Şubat 1925'te Ulu Önder Atatürk'ün “İstikbal Göklerdedir” öngörüsüyle kurulduğunu söyleyen Torun, “Kurulduğu günden bugüne yüklendiği havacılık sanayini kurma ve geliştirme, havacılığı tanıtma ve sevdirme misyonunu büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

Kurulduğu ilk yıllardan itibaren halkla bütünleşmek, havacılık alanındaki faaliyetlerini halka ulaştırmak amacıyla her ilde, ilçede şubeler açma yönünde yürütmüştür. Ülke genelinde yaygın bir organizasyon ağına sahip ender kuruluşlardan birisidir. Türk Hava Kurumu faaliyetleri son yıllarda olağan üstü bir ivme kazanmıştır.

Ülke yararına ve havacılığın gelişimine katkı sağlanması kapsamında hayata geçirilmesi gereken bazı projelerin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan Türk Hava Kurumu Vakfı kurularak 10 Ekim 2010 tarihli resmi gazetede yayınlanarak kuruluşu tamamlanmış ve faaliyetlerine devam etmektedir.

Vakfın amacı Türk Hava Kurumu tüzüğünde belirtilen amaç ve görevlerin yerine getirilmesi için havacılığı Türk milletine benimsetmek ve sevdirmek üzere ilmi, teknik, ticari, turistik, sportif, havacılık, eğitim, sağlık, kültürel ve sosyal alanda faaliyette bulunmak ile uzay, uydu çalışmaları yapmak, bunları yapan kurum ve kuruluşların faaliyetlerine katılmak olarak belirlenmiştir” dedi.

THK’nun havadan yangın söndürme imkân ve kabiliyetini ülkemize kazandıran ilk ve halen bu hizmeti sürdüren tek kurum oluğunu belirten Torun, “Ayrıca bünyesinde bulunan helikopterlerle sağlık hizmetlerinde halkımızın yararına hizmet sunulmaktadır.

Türk Hava Kurumu 95 yıldır olduğu gibi bundan sonrada cumhuriyetimizin en önemli kurumlarından birisi olarak halkımızın desteği ile dimdik ayakta durmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)