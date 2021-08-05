THK Çorum’daki iki taşınmazını da satıyor

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Çorum'da bulunan iki taşınmazını açık artırma yöntemi ile satışa çıkarıldı. Açık artırma 18 Ağustos günü yapılacak. Türk Hava Kurumu, Çorum'un Kargı ilçesinde Mihrihatun mahallesinde 256 ada, 12 parselde bulunan brüt 130 metrekare ve 24 metrekare bürolarını ihale usulü ile satacak.

THK Genel Başkanlığı, Çorum’un yanı sıra 14 şehirde daha aralarında bina, işyeri, arsa, depo ve tarlaların bulunduğu toplamda 44 taşınmazını 18 Ağustos günü ihale yöntemi ile satışa sunacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre taşınmazların satılacağı iller şu şekilde; Antalya, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Aksaray ve Yalova.

(AA)

