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TGK: “Bölgedeki terör unsurları yok edilecek”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

TGK: “Bölgedeki terör unsurları yok edilecek”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

13 Ekim 2019 Pazar 18:44
TGK: “Bölgedeki terör unsurları yok edilecek”

Terörün bir insanlık suçu olduğu ve Türkiye’nin terör örgütlerine yönelik operasyonunun evrensel hukuka uygun olduğu belirtilen açıklamada Türkiye’nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığı hatırlatıldı.

Barış Pınarı Harekâtı’nın BM Güvelik Konseyi’nin terörle mücadele kararları ve BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başladığı ifade edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Türkiye’nin en üst basın meslek kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak, Türkiye'nin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtını destekliyoruz.

Öte yandan, harekatı Mardin’in Nusaybin ilçesinde takip eden meslektaşlarımızın bulunduğu otele teröristlerce ateş açılmış ve iki meslektaşımız yaralanmıştır. Toplumun haber alma hakkı için canlarını hiçe sayarak görevini yapan meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyor, basın mensuplarına yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Barış Pınarı Harekâtında yaşamını yitiren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine yürekten inanıyoruz.”

(Volkan SINAYUÇ)

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