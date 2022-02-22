TGF’den teşekkür

BİK Genel Kurulu’nun Aralık ayı içinde toplanıp fiili zam kararını alması ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak tarifenin bugüne kadar hayata geçmemesinin sektörü olumsuz yönde etkilediğini hatırlatan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca; Cumhurbaşkanlığının 12 üye ataması ile toplanan BİK Genel Kurulu’nda resmi ilan tarifesine beklentilerine yakın bir karar alındığını bildirdi.

BİK Genel Kurulu tarafından kabul edilen teklifin Cumhurbaşkanlığınca onaylandıktan sonra 1 Mart’tan geçerli olacağını ümit ettiklerini belirten Karaca; “Yerel basına can suyu olacak bu kararı alan tüm genel kurulü yelerimize ve kararın onaylanması husunda Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

