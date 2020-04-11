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TGC’den “Yurttaşı gazetesiz bırakmayın” çağrısı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı döneminde basılan gazeteler dağıtılamadığı için vatandaşın haber alma hakkının engellendiğine, basın kuruluşlarının da çok ciddi zarara uğradığına dikkat çekti. TGC Yönetim Kurulu çağrı yaparak İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerin gazetelerin dağıtım sorununu çözmelerini istedi.

TGC’den “Yurttaşı gazetesiz bırakmayın” çağrısı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı döneminde basılan gazeteler dağıtılamadığı için vatandaşın haber alma hakkının engellendiğine, basın kuruluşlarının da çok ciddi zarara uğradığına dikkat çekti. TGC Yönetim Kurulu çağrı yaparak İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerin gazetelerin dağıtım sorununu çözmelerini istedi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 23:21
TGC’den “Yurttaşı gazetesiz bırakmayın” çağrısı

TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

“Türkiye’de iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Bu süreçte gazete bayileri kapalı olduğu için gazeteler dağıtılamamış, vatandaşlar gazetelere ulaşamamışlardır.

Darbe dönemlerinde dahi vatandaşın ekmek gibi, gazetelere de ulaşım hakkı sağlanmıştır.

Bu konuda İçişleri Bakanlığı ve Valilikler gazetelere ve vatandaşlara yönelik hiçbir açıklama yapmamıştır.

Gazeteler satışlarının çoğunluğunu sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde yapmaktadır.

Bu süreçte basılan yüzbinlerce gazete dağıtılamamış ve basın kuruluşları çok ciddi zarara uğramıştır.

Eğer bir önlem alınamaz ise aynı zarar, 12 Nisan 2020 Pazar günü ve kararın alınacağı diğer günlerde de tekrarlanacaktır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak, sokağa çıkma yasağı kararı alındığı tarihlerde ekmek gibi gazetelerin de dağıtımının sağlanması, ‘yurttaşların gazetesiz bırakılmaması’ için çağrı yapıyoruz.”

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