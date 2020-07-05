T.Gazeteciler Konfederasyonu ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında işbirliği

TGK Genel Başkanı Nuri Kolayı ile Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar tarafından video konferans ortamında imzalanan işbirliği protokolü ile TGK üye ve çocuklarına yüzde 80 oranında eğitim indirimi yapılması kararlaştırıldı.

TGK antetli kağıdıyla GAÜ’ye yapılacak olan burs başvuruları 2020 – 2021 döneminde başlayacak ve 7 yıl süre ile yüzde 80’lik indirim geçerli olacak.

Youtube’dan canlı yayınlanan imza töreninde, Nuri Kolaylı, bu işbirliğinin gelecek kuşaklara büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtirken, Kurucu Rektör Serhat Akpınar da, gençlerin gelişmiş ülkeler standartlarında yüksek eğitim alması için üniversitenin kuruluşundan bu yana özveriyle çalıştıklarını söyledi.

(Haber Merkezi)