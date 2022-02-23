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Tezgahlar ateş pahası, vatandaş gramla alıyor!

ÇORUM HABER mikrofonunu Çarşamba Pazarı’nda vatandaşlara ve pazar esnafına uzattık. 

Güncel 23.02.2022, 20:10
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Yapılan zamlar sonrası pazar esnafı ürünlerini gramla sattığını ifade ederken, vatandaş ise pazar çantasını dolduramadan evlerine döndüğünü söylüyor.
Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş, “Fiyatlar ateş pahası, Pazar yanıyor. Emeklide para çok diyor, emekli acından ölüyor demiyor da. Eskiden pazardan 50-100 liraya dünyayı alıyorduk, şimdi bin liraya şu çantayı dolduramıyoruz.  Vallahi acımızdan mı öleceğiz bilmiyoruz” dedi.

“MİLLETTE ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ”
Fiyatların uygun olduğunu ancak vatandaşta para olmadığını dile getiren sebze tezgahı olan bir esnaf, “Havuç 5 lira, turp 5 lira, kara kelem 5 lira. Fiyatlar ucuz ama pazar boş. Millette alım gücü düştü. Millette para yok. Bilmiyorum bu millet ne yapacak. Ya doğalgaz faturası çok geldi, ya da millet yetiştiremiyor ondan” ifadesini kullandı. 


“DEVLETİMİZ BİZE BAKMIYOR”
Alışveriş yapan bir vatandaş, “Bizler zaten öldük, zenginler daha da zengin oldu. Pazarcıya, çiftçiye hiçbir şey demiyoruz, onların suçu yok, onlar toprağı avuç avuç avuçluyorlar bize getiriyorlar ama bizim devletimiz bize hiçbir zaman bakmadı. Acımızdan da ölsek sokakta da kalsak devlet besleyeceği yeri besliyor, bizim gibi insanları da gırtlaklıyor” diye konuştu. 

“2 POŞET BİR ŞEY ALABİLDİM”
3 bin 800 lira emekli maaşı aldığını söyleyen bir vatandaş, “Bin lira doğalgaz faturam geldi. 700 lira da elektrik geldi. Emeklinin mutfak masrafı yok bunun içinde. Pazarda 2 poşet bir şey alabildim başka da bir şey alamadım” diyerek zamlara tepki gösterdi. 
Pazarda yoğunluğun olmadığını vatandaşın alım gücünün kalmadığını dile getiren bir esnaf, “Türkiye’de ekonomi içinden çıkılmaz bir hal aldı. Bilmiyoruz sonumuz ne olacak” dedi.

“AKARYAKIT DÜŞMEDİĞİ SÜRECE FİYATLAR UCUZLAMAZ”
Pazarda fiyatların düşmeye başladığını kaydeden bir esnaf, “Yalnız mazot fiyatları artmaya devam ettiği için ne kadar da olsa nakliye fiyatları yüksek oluyor, bu da fiyatlara yansıyor. Akaryakıt fiyatları düşmediği sürece ben vatandaşların ucuz bir şey yiyebileceğini sanmıyorum. Vatandaşın alım gücü yok, yarım kilo, 250 gram alıp gidiyor. Domatesin kilosu 10 lira. Yazık bu millete” değerlendirmesini yaptı. 

“HER ŞEY ATEŞ PAHASI”
Pazarda fiyatların çok pahalı olduğundan dert yanan bir vatandaş, şunları söyledi: “Domates 7 lira- 10 lira. İnsanlar nasıl alsınlar, nasıl ev geçindirsinler. Sözde her şeyin fiyatı iniyordu ama hiçbir şeyin indiği yok. Seçim için konuşuyorlar sanırım. Her şey ateş pahası, zaten baksanıza bir yoğunluk da yok. Allah yardım etsin herkese.”

“PAZAR UCUZ, KALİTELİ”
Pazarda fiyatların marketlere oranla uygun olduğunu kaydeden bir esnaf, “Kilosu 4 liraya portakal satıyoruz. Pazar ucuz, kaliteli. Taze ürün her zaman pazarda bulunuyor. Vatandaşlarımızdan pazarları tercih etmelerini rica ediyoruz” diye konuştu. ,

“VATANDAŞ 3 LİRA LİMONU PAHALI BULUYOR”
Kışın fiyatların biraz yüksek olduğunu dile getiren bir Pazar esnafı, havaların ısındıkça fiyatların da düşeceğini söyledi. Vatandaşın alım gücünün azaldığını belirten esnaf, “Vatandaş tezgaha geliyor, 3 lira limonu pahalı deyip gidiyor. Artık başka bir şey demeye gerek yok” sözlerini kullandı. 

“FİYATLAR 1 AY SONRA DÜŞER”
Pazarlarda eskisi gibi bir yoğunluk olmadığını ifade eden bir esnaf, şöyle devam etti: “Bana göre vatandaşın alım gücü var. Fiyatlarımız uygun. Domates 6 lira, salatalık 11 lira, çeri domates 10 lira. Biber 18 lira. Bir ay sonra fiyatlar temelli düşer.”
Önceki haftalara göre pazarda fiyatların uygun olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Fiyatlardan memnunuz. Yaz geldikçe daha da düşmesini bekliyoruz” dedi.

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