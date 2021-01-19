TEV, Safiye Ayla’yı dijital ortamda andı

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, 54 yıldır eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için aralıksız çalıştıklarını, bugüne kadar yaklaşık 1500 bağışçının mal varlıklarını Vakfa bağışladıklarını anlatarak, “Safiye Ayla Targan da bağışçılarımız arasındaki çok kıymetli sanatçılarımızdan biri. Kendisi Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilklerini yazmış bir kadın sanatçımız ve hala gençlere ilham olmaya devam ediyor. Bağışını yaptıktan sonra da Vakfımıza Mütevelli Heyeti Üyesi olarak hizmet vermeye devam eden Safiye Ayla’nın Vakfımıza emeği çok büyük ve değerli. Vefatından sonra oluşturulmuş fonundan bugüne dek 1750’ye yakın burs verildi.” dedi. (Haber Merkezi)