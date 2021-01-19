TEV, Safiye Ayla’yı dijital ortamda andı
Türk Sanat Müziği'nin efsane seslerinden ve sahneye çıkan ilk Türk kadın solistlerinden Safiye Ayla Targan, vefatının 23. yıl dönümünde Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından, önceki gün dijital ortamda düzenlenen mevlit ve dua ile anıldı. TEV’in her yıl geleneksel olarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda mezarları başında yaptığı anma töreni, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle toplum sağlığı gözetilerek online’a taşındı ve TEV YouTube kanalı üzerinden yayınlanarak sevenleriyle paylaşıldı.
Güncel 19.01.2021, 00:31
19
TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, 54 yıldır eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için aralıksız çalıştıklarını, bugüne kadar yaklaşık 1500 bağışçının mal varlıklarını Vakfa bağışladıklarını anlatarak, “Safiye Ayla Targan da bağışçılarımız arasındaki çok kıymetli sanatçılarımızdan biri. Kendisi Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilklerini yazmış bir kadın sanatçımız ve hala gençlere ilham olmaya devam ediyor. Bağışını yaptıktan sonra da Vakfımıza Mütevelli Heyeti Üyesi olarak hizmet vermeye devam eden Safiye Ayla’nın Vakfımıza emeği çok büyük ve değerli. Vefatından sonra oluşturulmuş fonundan bugüne dek 1750’ye yakın burs verildi.” dedi. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-13°
açık
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
|İmsak
|06:24
|Güneş
|07:53
|Öğle
|12:56
|İkindi
|15:25
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:11