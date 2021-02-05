“Teşvikli yatırımlar 2020’de artış gösterdi”

Yalçın, yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü verilerine göre, teşvikli yatırımların, Çorum’ da 2020 yılında 2019’a göre artış gösterdiğini bildirdi.

2019 yılında 44 teşvik belgesi ile 389 milyon lira tutarında yatırım yapılırken, 920 kişinin istihdam edildiğini anlatan Özden Özgür Yalçın, 2020 yılında ise 49 teşvik belgesi ile 579 milyon lira tutarında yatırım yapıldığını ve 1.450 kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

2020 yılında düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin dağılımına bakıldığında, 8’i enerji, 8’i hizmetler, 30’ u imalat, 1’ i madencilik ve 2’ si tarım sektöründe olduğuna dikkat çeken Yalçın, “01.01.2001 ile 31.12.2020 tarihleri arasında, Çorum’ da 9’ u yabancı sermayeli toplam 515 teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bu süreçte toplam sabit yatırım tutarı 3 milyar 472 milyon liradır. İstihdam edilen kişi sayısı ise 14.295’dir” dedi.

Çorum, Merkez OSB, Sungurlu OSB ve Osmancık OSB başta olmak üzere yatırımcılar tarafından tercih edilen bir il olduğuna vurgu yapan Özgür Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yatırımcıların teşvik sistemi kapsamında sağlayacağı kazanımları görmek için, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce hazırlanan https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu internet sitesinden faydalanılabilir. Yatırımcılar, seçilen sektör ve yatırım miktarı büyüklüğüne göre, yatırım yeri, SGK, vergi indirimi, gümrük vergisi, faiz desteği gibi destekleri anlık olarak görebilmektedir.

Çorum, teşvik uygulama sisteminde 4.bölgede olup, Merkez OSB, Sungurlu OSB ve Osmancık OSB’ de yapılacak yatırımlar, 5.bölge desteklerinden faydalanmaktadır. Ayrıca, Ortaköy, Boğazkale, Uğurludağ, Mecitözü, Bayat ve Laçin ilçelerinde yapılacak yatırımlarda 5. bölge desteklerinden faydalanmaktadır.” (Haber Merkezi)

