Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 25 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 106 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 2 bin 706 oldu. Bugün toplam 38 bin 308 test yapılırken, 2 bin 861 yeni vaka tanısı kondu.

Toplam vaka sayısı ise 107 bin 773 oldu. Bugünkü 3 bin 845 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 25 bin 582'ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 900, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 782 olduğu açıklandı.

“Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Son 24 saatte 3 bin 845 hasta taburcu edildi, 2 bin 861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bini geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart” ifadelerini kullandı.