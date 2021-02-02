Testi pozitif çıkanlar mutasyon testi olacak

İngiltere'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarma geçiren mutant virüs, ülkemizde de etkili olmaya başladı. Bugüne kadar ülkemizde 17 ilde 150 civarında kişide mutant virüs tespit edildi.

Uzmanlar, virüse karşı daha dikkatli olmak gerektiğinin altını çizerken; çift katlı maske takılmasının daha etkili olabileceğini belirtiyor. Mutant virüsle ilgili bakanlık da harekete geçti.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre ülkemizde koronavirüs testi pozitif çıkanlara mutant virüsü tespit eden yeni bir kit ile ikinci kez test yapılacağı bildirildi.

(Haber Merkezi)

