“TES’te hedef sadece kıdem tazminatı değil”

Kamu emekçilerini, “Kıdem Tazminatıma Dokunma” diyen işçilerin mücadelesine ortak ve destek olmaya davet eden Veldet, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Tüm dünyayı saran pandemi süreci Türkiye’de emeğe, emekçilere yönelik yeni saldırıların fırsatı haline getirilmektedir. Ülkeyi yönetenler koronavirüs salgını ile birlikte daha da ağırlaşan ekonomik ve toplumsal sorunları çözmek yerine salgından en fazla etkilenen işçilerin, emekçilerin ellerinde kalan son haklara göz dikmektedir. Bu kapsamdaki en önemli saldırılardan biri de işçilerin son kalesi kıdem tazminatının gaspına ve kamu emekçilerinin kamusal emeklilik halkının budanmasına yönelik saldırıdır.

Neredeyse her iki yılda bir tekrar ısıtılıp servis edilen Kıdem Tazminatı Fonu bu kez Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ambalajı ile allanıp pullanıp önümüze konulmaktadır. Ancak ambalajı ne kadar cilalansa da hedef en başından beri işçilerden ve kamu emekçilerinden yapılan kesintilerin sermayeye ucuz kredi olarak aktarılması, özel emeklilik şirketlerinin beslenmesidir.

Öte yandan kamu emekçilerini bekleyen tehlike sadece zorla TES’in kapsamına alınmaktan ibaret değildir. Bilindiği üzere işçilerin kıdem tazminatının kamu emekçileri açısından karşılığı emekli ikramiyeleridir. Bugün işçilerin kıdem tazminatına göz dikenlerin yarın kamu emekçilerinin emekli ikramiyelerini hedefe koymayacağının bir garantisi yoktur.

Bunun için KESK olarak işyerinde, fabrikasında, sokakta “Kıdem Tazminatıma Dokunma” diyen işçilerin onurlu mücadelesini selamlarken, tüm kamu emekçilerini, emekten yana olan tüm kesimleri sadece işçilere destek açıklamaları ile yetinmemeye, elimizde kalan son hakları gasp etmeye çalışanlara karşı işçisiyle kamu emekçisiyle omuz omuza vermeye, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)