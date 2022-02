Test veren her 5 kişiden 2’si pozitif çıkıyor!

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 5-11 Şubat arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.

Vaka sayısı en çok artan 10 il, Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun oldu. Güncel haritada Çorum, 937,32’den 1205,82’ye yükseldi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, katıldığı bir programda vaka sayıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre Çorum için tehlikenin henüz geçmediğini dile getiren Vali Çiftçi, “Hala tedbirlere dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallarda herhangi bir değişiklik yok. Maske ve, mesafe ve hijyen konusunda lütfen dikkatli olalım. Aşılarını yaptırmış olanlar hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırsınlar. Çünkü yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 85’i yüzde 90’ı hala aşılarını yaptırmamış olanlar ya da hatırlatma dozunu yaptırmamış olanlar. Bu konuya lütfen dikkat edelim” dedi.

TEST VEREN HER 5 KİŞİDEN 2’Sİ POZİTİF

Çorum’daki aşılama oranlarını da paylaşan Vali Çiftçi, 1. ve 2. doz aşılarını yaptıranların oranının yüzde 84.7. Çiftçi, Çorum’un Türkiye ortalamasına yakın bir oranda olduğunu kaydetti. 12 yaş üstü 1. ve 2. doz aşılarını yaptıranların oranının yüzde 79.15 olduğunu bildiren Çiftçi, şunları söyledi: “Ama ilimizde hem aşılama oranları yüksek. Hem de test vaka oranları yüksek. Pandeminin başladığı günden bugüne kadar şu anda en yüksek test vaka oranına ulaşmış durumdayız. Bugün arkadaşlarımızın bana verdiği son rakamlar test vaka oranlarının yüzde 40’a ulaştığını gösteriyor. Yani bugünlerde test veren her 5 vatandaşımızdan 2’si pozitif çıkıyor. Bu rakamlar meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlatmaya yetiyor.”

1619 KİŞİ COVİT-19’DAN VEFAT ETTİ

Vali Çiftçi, pandeminin başladığı günden bugüne kadar Çorum’da 1619 vatandaşın hakkın rahmetine kavuştuğunu belirterek, vefat edenlere Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diledi.