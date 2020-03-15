Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü korona virüs dolandırıcılarına karşı uyardı!

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Korona virüs risk taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-155 haber vermesini bekliyoruz” denildi.