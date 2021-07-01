“Teşkilat görevlilerimiz darp edildi”

Siyasal partilerin demokratik toplum ve çoğulcu demokrasinin olmazsa olmazları arasında yer aldığını kaydeden Taş, “Bununla birlikte, söz konusu çoğulcu yapı içerisinde siyasi partiler birbirleri ile rekabet eder ve söz konusu rekabet dahilinde birbirlerinin eksiklerini giderirler. Siyasi rekabet ve söz konusu rekabet bağlamında fırsat eşitliğinin sağlanması için devlet gerekli tedbirleri almak mecburiyeti içerisindedir. Zira, bu husus devlet terbiyesi ve ciddiyeti bakımından büyük önem taşımaktadır.

Çorum Belediye Başkanlığı’nda yer alan bazı bürokratların söz konusu devlet terbiyesi ve ciddiyetinden bihaber ve bu iki kavrama lakayt olduklarını acı bir tecrübe ile öğrenmiş bulunmaktayız” dedi.

Partilerinin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile Çorum Belediye Başkanlığı’na başvuruda bulunduklarını ve yapılan başvuru dahilinde Çorum Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürü tarafından 29.06.2021 tarihinde Çorum Belediye Başkanlığı’na davet edildiklerini belirten Taş, “Söz konusu davete Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı teşkilat görevlilerimiz riyasetinde katılımda bulunduk.

Parti tanıtım faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimiz standın kurulacağı yerin belirlenmesinde zabıta müdürünün keyfi uygulamaları bağlamında, partimizi temsilen bulunan teşkilat görevlilerimiz zabıta müdürünü gerekli mevzuatı uygulamaya davet etmiş, bunun karşılığında zabıta müdürünün devlet ciddiyeti ve terbiyesiyle bağdaşmayan üslubu ile karşılaşmıştır. Zabıta müdürü ve yanındakiler, partimizi temsilen orada bulunan teşkilat görevlilerimizi darp etmiş ve kendilerine hakaretlerde bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

Parti temsilcilerine yapılan söz konusu saldırıyı kınadıklarını belirten Taş, “Çorum Belediye Başkanlığı’nı ilgililer hakkında yasal işlemleri başlatması için davet ediyor ve temsilcilerimize yönelik saldırılar bağlamında gerekli yasal işlemlerin takibini yapacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

