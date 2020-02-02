Teşkilat bilgilendirmesi

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ankara’da iki gün süren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da hazır bulunduğu 135.Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ve bu toplantı sonrası yaptığı görüşmelerle ilgili teşkilatı bilgilendirdi.

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, toplantının içeriği ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuayip Alpay ve Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir ile yaptığı görüşmelerle ilgili İl Yürütme Kurulu üyeleriyle biraraya geldi.

Ahlatcı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşkilata yönelik yaptığı bildirimleri de anlatarak İl Yürütme Kurulu üyeleriyle istişarede bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)