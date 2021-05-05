TESK: “Pazarların açılış kapanış saati uzamatılmalı”

Fiyatların aşağı çekilmesi için pazarların açık kalmasının olumlu olduğunu, ayrıca pazarların açılış kapanış sürelerinin uzatılması gerektiğini belirten TESK Başkanı Palandöken, “Cumartesi günleri pazarların açık olması hem ürünlerin zayi olmasını hem de vatandaşın doğrudan yaş meyve ve sebzeye daha ucuza ulaşımını sağlayacaktır” dedi.

Birden fazla pazara giden pazarcılar olduğunu hatırlatan Bendevi Palandöken; “Çok sevindirici bulduğumuz bu karara ek olarak, semt pazarlarının tam kapanma boyunca her zaman gününde açık olmasını da talep ediyoruz. Çünkü pazarcı esnafı yalnızca bir pazara gitmiyor, birden fazla bölgeye gidiyor. Dolayısıyla aynı anda birden fazla yerde olma ihtimali yok. Yine elde kalan ürünün çöpe gitmemesi için haftada bir günlük satış günü yeterli değil. Denetimlerin sürdürülerek tüm semt pazarlarının açık kalmaları sağlanmalı” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

