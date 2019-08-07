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TEŞEKKÜRLER SAYIN AŞGIN

Valiliğin karşısındaki, önünde resmi binaların, arkasında ise otopark ve boş alanların bulunduğu yerin “meydan” olarak düzenlenmesi fikri, herkesten önce, 2004-2007 yılları arasında Çorum Valisi olarak görev yapmış olan değerli “Çorum dostu” Hüseyin Poroy’a ait. 2010-2012 yılları arasında Çorum Valisi olan Nurullah Çakır da “en büyük hayalim” diye bu konuyu bize açmıştı.

TEŞEKKÜRLER SAYIN AŞGIN

Valiliğin karşısındaki, önünde resmi binaların, arkasında ise otopark ve boş alanların bulunduğu yerin “meydan” olarak düzenlenmesi fikri, herkesten önce, 2004-2007 yılları arasında Çorum Valisi olarak görev yapmış olan değerli “Çorum dostu” Hüseyin Poroy’a ait. 2010-2012 yılları arasında Çorum Valisi olan Nurullah Çakır da “en büyük hayalim” diye bu konuyu bize açmıştı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:58
TEŞEKKÜRLER SAYIN AŞGIN

İşte o dönemde “meydan” konusunu kampanyaya dönüştürdük ve kamuoyu oluşturma adına elimizden gelen çabayı gösterdik. Bu meydanın, “torunlarımıza bırakabileceğimiz en değerli miraslardan biri olacağını” yazdık. Geçmişte Çorum’a kazandırılmasında pay sahibi olduğumuz pek çok yatırım ve hizmette olduğu gibi, son derece “ısrarcı” olduk.

Dönemin Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, bize hak verdi, meydanın Çorum için gerekliliğine inandı ve işe koyuldu. Güçlükleri birer birer aşarak meydanı açtı. Kendisine o dönemde de teşekkür etmiştik, şimdi bir kez daha teşekkürümüzü tekrarlıyoruz.

Meydana “isim” arayışı söz konusu olunca, insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması ve kadın-erkek eşitliğinin ilk tarihsel belgesi “Kadeş”in bu meydana çok yakışacağını yazdık. Çorum’un “barış kenti” unvanını belki de dünyada en fazla hak eden kent olduğunu savunduk. Bu önerimiz Çorum kamuoyunda da geniş bir kabul gördü.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, daha 31 Mart seçimlerinden önce bize, Belediye Meclisi’nin de aynı görüşte birleşmesi halinde “Kadeş” ismine sıcak baktığını söylemişti. Aşgın’ın bu olumlu yaklaşımı, gazete arşivlerimizde duruyor.

Ve 6 Ağustos 2019 Salı günü, “Kadeş Barış Meydanı” ismi, Belediye Meclisi’nden oybirliği ile geçti. Herkes emin olsun ki, bu isim, bu meydana ve Çorum’a çok yakıştı.

Belediye Meclisi kararını öğrenir öğrenmez Sayın Aşgın’ı telefonla arayıp kutladık, teşekkür ettik. Kendisi de, çok güzel bir proje ile meydanı dünyanın ilgisini çekecek görkemli bir meydana dönüştüreceğini söyledi.

Belediye Başkanı Sayın Aşgın’a ve Belediye Meclisi’nin saygıdeğer üyelerinin her birine, ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tarihi bir karara imza attılar; sağolsunlar, varolsunlar.

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