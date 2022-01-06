Terziler’de Lütfi Barut yeniden başkan seçildi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı esnaf odalarının kongrelerine Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile devam edilirken, mevcut Başkan Lütfi Barut güven tazeledi.

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’ nci maddesi gereğince ÇESOB Derviş Günday Toplantı Salonu’nda düzenlenen Terziler Odası’nın olağan genel kurulunda iki aday yarıştı. Divan başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yaptığı kongrede divan üyeliklerine ise Burhan Balcı, Hüseyin Çevik, İsmail Keser ve Abdullah Özçavuş seçildi.



Kongreyi oda üyelerinin yanısıra Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Dikiciler Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Kalaycılar Odası Başkanı Sedat Ek, Kahveciler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Elektrikçiler Odası Başkanı Erol Bozkurt, Bakkallar Odası Başkanı Özkan Şanal, Şoförler Odası Başkan adayı Recep Kayıkçı da izledi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak müzakere edildi. Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi. Kongrede yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, aylık ücretlerin, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri belirlenirken, dilek ve temenniler bölümünün ve meslekte 30 yılını dolduran üyelere plaket verilmesinin ardından seçimlere geçildi.

Genel kurulda mevcut başkan Lütfi Barut ile Bülent Ecevit Umar başkanlık için yarıştı. Genel kurul sonucunda 81 oy alan Lütfi Barut güven tazeleyerek yeniden Çorum Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na seçildi. Bülent Ecevit Umar ise 57 oyda kaldı. 1 oyun geçersiz sayıldığı kongrede Lütfi Barut başkanlığında Terziler Odası Yönetim Kurulu “Kemal Kurt, Ali Çoban, Kerep Yıldırım, Hale Şahin, Ahmet Damar ve Kadir Uğur’dan; Denetim Kurulu ise “Fatih Akbay, Zehra Işık ve Yıldız Keleş”ten oluştu.

(Volkan SINAYUÇ)