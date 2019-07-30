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Terziler, hazır giyime yenik düştü

Bir zamanlar siparişlere yetişemeyen terziler, artık işsizlikten yakınıyor. Sungurlu’da sipariş üzerine pantolon ve takım elbise diken terziler 40-45 yıldır terzilik yaptıklarını söylüyorlar.

Terziler, hazır giyime yenik düştü

Bir zamanlar siparişlere yetişemeyen terziler, artık işsizlikten yakınıyor. Sungurlu’da sipariş üzerine pantolon ve takım elbise diken terziler 40-45 yıldır terzilik yaptıklarını söylüyorlar.

30 Temmuz 2019 Salı 00:13
Terziler, hazır giyime yenik düştü

Sungurlu’da terzilik mesleğini sürdüren Zeki Ayyıldız, “1979’dan beri terzilik yapıyorum. İlk zamanlarda ilçemizde 40 civarında terzi vardı. Şimdilerde ise 10-15 terzi kaldık. Hazır giyim çıkınca bizim meslek bitme aşamasına geldi” dedi.

Takım elbise ve pantolon yapmayı 2005 yılında bıraktığını belirten terzi esnaflarından Zeki Ayyıldız, “Bu meslekten şükürler olsun 6 çocuk büyüttüm. Hepsi de evlenip meslek sahibi oldular. Terzilik mesleği yaparak emekli oldum. Halimize her zaman şükrediyoruz. Terzilik mesleği hazır giyime yenik düşmüş duruma geldi. Çoğu terzi tamirat işleri yapıyoruz. Eskisi gibi takım elbise ve pantolon yaptıran yok artık. Zaten çırak kalfa deseniz onlar hiç kalmadı. Bizlerin yetiştirdiği kalfalarda kendi dükkanlarını açtılar. Baktığımız zaman da onlarda bizler gibi tek başına çalışıyorlar. Bu gidişle zaten onlardan sonrada terzilik mesleği bitme aşamasına gelir” diye konuştu.

“UCUZ İŞÇİLİĞE ALDANMAYIN”

İlçede terzi esnaflarından Selahattin Öztemel’de ise 1975 yılından bu zamana kadar terzilik yaptığını belirterek, “Bizim meslekte ilk zamanlarımız da iş yetişmezdi. Yaptığımız işler kaliteli ve dayanıklı olurdu. Şimdiler de ise hazır elbiseler çıktı. İnsanlarımız artık terziye sadece tamirat yaptırmak için gelir oldular. Aldıkları hazır elbiselerin tamiratlarını ucuza yaptırmak isteyen vatandaşlarımız bundan dolayı mağdur oluyor. Aldıkları elbise ve pantolonları düzelttirmek için sonra bizlere geliyorlar. Ucuza yaptıracağız diye aldıkları elbiselerine zarar getirmeleri yerine başta bizlere getirseler bu durumlarla karşılaşmayacaklar” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

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