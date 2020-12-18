Son Dakika

Terzi Fuat Akel’i kaybettik 

Çorum’un saygın şahsiyetlerinden Terzi Fuat Akel (82), dün gece saat 24.00’de, tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. 

Güncel 18.12.2020, 11:27
187
Terzi Fuat Akel’i kaybettik 

Çorum’un saygın şahsiyetlerinden Terzi Fuat Akel (82), dün gece saat 24.00’de, tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. 
Bakiye İkbal Akel’in eşi, Birol Akel, Lütfiye Kaya ve Ayşegül Akel’in babaları, merhum Orhan Akel’in ağabeyi, Dr.Vahit Demiran, Hasan Demiran ve CHP İl Başkan Yardımcısı Ertuğrul Demiran ile Muhtarlar Derneği Başkanı, Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı’nın dayıları olan Fuat Akel’in cenazesi, bugün Cuma namazından sonra saat 14.00’de Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 18 Aralık 2020
İmsak 06:20
Güneş 07:52
Öğle 12:42
İkindi 15:01
Akşam 17:22
Yatsı 18:48

Gelişmelerden Haberdar Olun

@