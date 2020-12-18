Terzi Fuat Akel’i kaybettik 

Çorum’un saygın şahsiyetlerinden Terzi Fuat Akel (82), dün gece saat 24.00’de, tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Bakiye İkbal Akel’in eşi, Birol Akel, Lütfiye Kaya ve Ayşegül Akel’in babaları, merhum Orhan Akel’in ağabeyi, Dr.Vahit Demiran, Hasan Demiran ve CHP İl Başkan Yardımcısı Ertuğrul Demiran ile Muhtarlar Derneği Başkanı, Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı’nın dayıları olan Fuat Akel’in cenazesi, bugün Cuma namazından sonra saat 14.00’de Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.