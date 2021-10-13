Terzi esnafı da fiyat tarifesine geçti

Terzi esnafının talebi üzerine oluşturulan yeni fiyat tarifesiyle birlikte rekabetin önüne geçileceği gibi, vatandaşlar arasındaki fiyat polemiğinin de sona erdirilmesi amaçlanıyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Terziler Esnaf Odası Başkanı Lüfti Barut, yeni fiyat tarifesinin tüm terzi esnafına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, tüm oda üyelerinin fiyat tarifelerine uymalarını istedi.

“Her şeyin bir fiyatı var. Ucuz yapa yapa evimize ekmek götüremez hale geldik” diye konuşan Oda Başkanı Barut, oda üyelerinin yeni fiyat tarifelerini Oda Başkanlığı’ndan temin edebileceklerini kaydetti.

Lütfi Barut ayrıca, uygulanacak olan yeni fiyat tarifesiyle birlikte piyasadaki bilgi kirliliğinin önüne geçileceğini de sözlerine ekledi.(Haber Merkezi)