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“Tersine göçler engellenmeli”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum’da korona virüse karşı bütün önlemlerin alınmaya çalışıldığını belirterek, belediyelerin oldukça özverili çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

“Tersine göçler engellenmeli”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum’da korona virüse karşı bütün önlemlerin alınmaya çalışıldığını belirterek, belediyelerin oldukça özverili çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

25 Mart 2020 Çarşamba 18:39
“Tersine göçler engellenmeli”

Ancak mülki idare amirliğinin yeterince ciddiye aldığının söylenemez olduğunu ifade eden Özsaçmacı, “Üst amirliğinden talimat gelmesini beklemek yerine şehrimizin şartlarına göre davranılması gerekmektedir. İlçelerimizin tamamından ve köylerinden gelen bilgiler süreci olumsuz yönde etkileyecek şekilde olduğu görülmekte o nedenle biran önce önlem alınması gerekmektedir” dedi.

Kamuoyunun ve halkın dikkatine korona virüs tehdidi yoğunlaştığında özellikle bu hafta olmak üzere büyükşehirlerden ve başka yerleşim yerlerinden ilimize, ilçelerimize ve köylerimize çok fazlaca tersine göç meydana geldiğini vurgulayan Bekir Özsaçmacı, “Halende gelişler devam etmektedir. Bu gelişler kontrolsüz ve karantinasız devam etmektedir. Son birkaç günde duyduğumuz pozitif sonuçlar bu kişilerin temaslarını göstermektedir” diye konuştu.

Mülki idare amirliklerinin kontrolsüz tersine göçleri disiplin altına alması gerektiğini dile getiren Özsaçmacı, “Köyler tertemiz havası doğal insanları var diye tercih ediliyor ancak gelenler oralara da bulaştırma olasılıkları oldukça yüksek, ilçelerimizden gelen haberlere bakılırsa dışardan gelenler hızla artmakta. En azından şehre girişlerde ilçelere girişlerde bu önlemler alınabilir. Geçen hafta yurt dışından gelenlerin karantinası konuşulurken bugün bir başka şehirden kontrolsüz yer değiştirme nedeni ile bütün dikkatimiz dağılabilir. Lütfen bu konuya önlem alalım” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

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