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“Ters bakma” kavgası hastanede bitti

Çorum'da 'ters bakma' nedeniyle çıkan kavgada 17 yaşındaki Mustafa D., bıçaklandı. Olay Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 2. Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Melikgazi 2. Sokak üzerinde bir işyerinin önünde oturan Mustafa ve Muhammet D., araç ile bölgeden geçen Y. Ş. ve M. D. arasında “ters bakma” yüzünden tartışma çıktı. M.D., Mustafa D'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

“Ters bakma” kavgası hastanede bitti

Çorum'da 'ters bakma' nedeniyle çıkan kavgada 17 yaşındaki Mustafa D., bıçaklandı. Olay Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 2. Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Melikgazi 2. Sokak üzerinde bir işyerinin önünde oturan Mustafa ve Muhammet D., araç ile bölgeden geçen Y. Ş. ve M. D. arasında “ters bakma” yüzünden tartışma çıktı. M.D., Mustafa D'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:12
“Ters bakma” kavgası hastanede bitti

Yaralı genç zaman kaybetmeden ElitparkHastanesi’ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Ardından da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerine gelen polis görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bir görgü tanığı genç kız, işyerinin önünde arkadaşları ile birlikte oturdukları sırada,araçla iki kişinin geldiğini ve sürekli kendilerine baktıkları için Mustafa D., tarafından şahsın uyarıldığını ve o kişinin de araçtan inip Mustafa D’yi bıçaklayıp kaçtığını söyledi. Bir süre sonra Y. Y. isimli kişi polise giderek olayı M.D'nin gerçekleştirdiğini söylemesi üzerine polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yusuf ÇINAR)

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