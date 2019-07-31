“Ters bakma” kavgası hastanede bitti

Yaralı genç zaman kaybetmeden ElitparkHastanesi’ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Ardından da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerine gelen polis görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bir görgü tanığı genç kız, işyerinin önünde arkadaşları ile birlikte oturdukları sırada,araçla iki kişinin geldiğini ve sürekli kendilerine baktıkları için Mustafa D., tarafından şahsın uyarıldığını ve o kişinin de araçtan inip Mustafa D’yi bıçaklayıp kaçtığını söyledi. Bir süre sonra Y. Y. isimli kişi polise giderek olayı M.D'nin gerçekleştirdiğini söylemesi üzerine polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yusuf ÇINAR)