“Terörü tasfiye edip mültecilerin dönüşünü sağlamak amaçlanıyor”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bir basın bildirisi yayınladı.

TGF Açıklamasında, Barış Pınarı Harekatının ana hedefi Suriye’nin toprak bütünlüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü ve coğrafyasını tehdit eden PKK/YPG terör örgütlerini temizlemek, tasfiye etmek ve ülkelerinden tasfiye edilen Suriyelileri oluşturulacak güvenlik koridoruyla tekrar vatanlarına kavuşturmak olduğu belirtildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

‘’Türkiye Cumhuriyeti bu güne kadar diplomasinin gereği olan tüm kanalları kullanarak sorunları çözmeye çalışmış, buna karşılık Türkiye’nin muhatapları ABD ve Birleşmiş Milletler sorumluluklarını yerine getirmemiş aksine tüm diplomasi kanallarını kapatmıştır. Bizim için tek seçenek kalmış, o da kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz.

Uluslararası siyasetin iyiden iyiye kızıştığı ve gün geçtikçe yaklaşan 3. Dünya savaşı havası bizi olduğu kadar tüm dünyayı da etkilemektedir. Bu yüzdendir ki Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını tehdit eden unsurları coğrafyamızdan uzaklaştırmamız elzemdir. Bu vesile ile kahraman Türk ordumuzun başlatmış olduğu bu barış Pınarı Harekatı büyük önem arz etmektedir.

Bu günden itibaren bizlere düşen, Anadolu Basını ve Türk halkı olarak siyasi hesapları, hırslarımızı, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak vatandaşlık bilinci ve olgunluğu ile yurt içinde sükûneti sağlamak için her türlü katkıyı sağlamaktır.

Yurdumuzdaki terör örgütü sempatizanlarının, militanlarının ve ajanlarının birçok hain faaliyet içerisinde bulunma olasılıklarını unutmadan hareket etmemiz ve halk olarak tedbirli olmamız, yapılacak yanlış haberlere karşı uyanık olmamız ve bunlara engel olmamız gerekmektedir. Ayrıca sosyal medyada yayınlanan devlet kurumlarımız tarafından teyit edilmeyen paylaşımlara itibar göstermememiz gerekmektedir.” (Haber Merkezi)