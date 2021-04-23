Terörle mücadele gazileri için MHP’den kanun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, partileri tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifinin terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayan yaklaşık 20 bin kişiye umut olduğunu söyledi.

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp, Gazi Sayılmayanlar Derneği Çorum Şubesi üyeleri MHP İl Başkanlığı’na teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarete dernek yöneticilerinden Yakup Babaoğlu, Yücel Karataş, İsmail Göksu ve Servet Palaz hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Karapıçak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne göre terör saldırıları sonucu yaralanıp, yüzde 40'ın altında maluliyeti (sakatlık) bulunan görevlilerin gazi olarak kabul edilmediğini belirtti.

Bu düzenleme nedeniyle yaklaşık 20 bin kişinin yasal olarak gazi kabul edilmediğinden, sosyal hak ve yardımlardan faydalanamadığını hatırlatan Agah Karapıçak, bu mağduriyetlerin giderilmesi için Genel Başkanları Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP Genel Başkanı Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, “malul sayılmayan” gazilerin haklarını alabilmesi için 8 Nisan tarihinde TBMM'ye kanun teklifi sunulduğunu kaydetti.

"Kahramanlarımızın derdi bizim derdimizdir" diyen MHP İl Başkanı Karapıçak; “Rabb'im Vatan ve Milleti için mücadele veren tüm kahramanlarımızdan razı olsun. Sağ olsunlar var olsunlar” diye konuştu.

Dernek yöneticileri ise konunun Meclise taşınması talimatını veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kanun teklifini sunan Yönter’e teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

